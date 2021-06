Future USA positivi aspettando l’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Atteso un avvio di settimana positivo per la borsa di Wall Street come anticipato dall’andamento tonico evidenziato dai future statunitensi. Tra circa mezz’ora i mercati americani prenderanno dunque la via del rialzo con gli investitori che sembrano essersi scrollati di dosso le preoccupazioni per un aumento più ravvicinato dei tassi USA.

Il contratto sul Dow Jones segna un rialzo dello 0,71% a 33.391 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,44% a 4.171 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un guadagno dello 0,17% a 14.058 punti.