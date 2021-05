Future USA positivi aspettando l’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – L’andamento dei future USA è positivo, con il Dow Jones che è il migliore tra i maggiori indici del mercato azionario americano. L’ottimismo per la ripresa, sia americana che globale, spinge le quotazioni, mentre al centro della discussione politica c’è il budget federale da 6 trilioni di dollari del presidente Joe Biden. Attesa la pubblicazione di alcuni dati macroeconomici che riguardano l’economia a stelle e strisce: redditi personali, spese personali, PMI Chicago e fiducia consumatori Università Michigan.

Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,46% a 34.597 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,35% a 4.213 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo dello 0,36% a 13.714 punti.

Negli scambi del pre-market, Salesforce è in netto rialzo dopo che la società di software ha aumentato le sue previsioni per l’intero anno, mentre HP è in pesante rosso dopo che il gigante dei computer ha avvertito che la carenza di chip potrebbe influire sulla sua capacità di soddisfare la domanda di laptop quest’anno.