Future USA poco mossi. Focus su dati inflazione

(Teleborsa) – Dopo una seduta – e un inizio di settimana – chiusa in rialzo sia per il Dow Jones che per l’S&P 500, i future USA sono in frazionale ribasso, ma comunque vicini alla parità. L’attenzione degli investitori è al dato sull’inflazione, che potrebbe fornire indizi sulle prospettive di politica monetaria. Prima dell’Opening Bell, il Bureau of Labour Statistics (BLS) diffonde infatti i prezzi al consumo per il mese di agosto.

Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,15% a 34.814 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,12% a 4.463 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un -0,16% a 15.409 punti. Sul fronte macroeconomico, l’unico dato atteso oggi è quello dell’inflazione.