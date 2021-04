Future USA poco mossi aspettando Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà generalmente piatta, mentre il Nasdaq è in ribasso. La borsa a stelle e strisce non dovrebbe essere troppo mossa in apertura di seduta dopo i nuovi record raggiunti negli scorsi giorni.

Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,15% a 33.441 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,07% a 4.085 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, segnando un ribasso dello 0,57% a 13.668 punti.

Tra i titoli in maggiore rialzo ci sono il produttore di abbigliamento Levi Strauss e il servizio di streaming sportivo Fubotv. Il primo per risultati del primo trimestre migliori del previsto e prospettive riviste al rialzo per il 2021, il secondo perchè ha acquisito i diritti di streaming esclusivi per le partite di qualificazione della Coppa del Mondo del Qatar sudamericano 2022.