Future USA poco mossi aspettando l’Opening Bell

(Teleborsa) – Dopo una seduta chiusa in larga parte in rosso (solo il Nasdaq ha chiuso in marginale rialzo), l’andamento dei future USA segnala che oggi il mercato americano dovrebbe aprire in leggero ribasso, seppur vicino alla parità. La debolezza di Wall Street si spiega con la preoccupazione che la variante Delta causi un rallentamento della ripresa economica.

Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,02% a 35.092 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02% a 4.518 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un -0,03% a 15.671 punti.

Sul fronte macroeconomico, l’unico dato atteso oggi era quello delle richieste di mutui settimanali, che hanno mostrato un ulteriore calo. Domani verranno diffuse le richieste di sussidio di disoccupazione, gli stoccaggi di gas e le scorte di petrolio.