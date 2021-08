Future USA poco mossi aspettando l’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una seduta chiusa in modo contrastato (con il Nasdaq in ribasso), l’andamento dei future USA segnala che oggi il mercato americano dovrebbe aprire poco sopra la parità. Gli investitori non si attendono una seduta particolarmente movimentata, con la maggior parte dei dati macroeconomici e delle trimestrali più importanti che sono state già diffuse. Dopo la chiusura del mercato pubblicheranno i conti Walt Disney, Airbnb e DoorDash.

Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,05% a 35.503 punti, mentre quello sullo S&P 500 è sostanzialmente invariato a 4.448 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,03% a 15.030 punti.

Sul fronte macroeconomico, prima dell’apertura della Borsa il Dipartimento del Lavoro americano diffonderà il dato sui prezzi alla produzione e quello sulle richieste di sussidio di disoccupazione. Dopo l’Opening Bell, l’EIA (Energy Information Administration) diffonderà il dato sugli stoccaggi di gas.