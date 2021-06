Future USA poco mossi aspettando l’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una seduta contraddistinta da andamenti contrastati (Dow Jones negativo, S&P 500 e Nasdaq positivi), l’andamento dei future USA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire poco mosso. Gli investitori guardano alla riunione della Federal Reserve in programma oggi e domani (15-16 giugno): non sono attese variazioni alla politica monetaria, ma si analizzerà lo statement conclusivo per cogliere segnali di un possibile tapering.

Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,04% a 34.228 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,11% a 4.250 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo dello 0,12% a 14.134 punti.

Prima dell’apertura della Borsa americana verranno diffusi l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, delle vendite al dettaglio e della produzione industriale. Dopo l’Opening Bell sarà la volta delle vendite e delle scorte del settore industriale.