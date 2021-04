Future USA piatti dopo seduta record

editato in: da

(Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in piatta. La borsa a stelle e strisce dovrebbe tirare il fiato dopo l’ottima seduta di ieri, quando il Dow Jones e l’S&P 500 hanno ritoccato i loro record.

Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,11% a 33.377 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,10% a 4.063 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece pressoché piatto, segnando un aumento dello 0,04% a 13.590 punti.

Tra i titoli che stanno scambiando maggiormente in rialzo nel pre-market ci sono Illumina, i cui risultati trimestrali hanno superato le aspettative, e Cara Therapeutics, per l’entrata nel S&P SmallCap 600 index. Balzo della SPAC Mudrick Capital per la decisione di portare in borsa Topps.

