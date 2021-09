Future USA negativi. Wall Street tira il fiato dopo il rally

(Teleborsa) – Dopo due giornate di rally, la Borsa americana sembra voler tirare il fiato, con i future USA che indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta sotto la parità. Alle 16.00 (ora italiana) è atteso l’intervento del presidente della FED Jerome Powell all’evento “Perspectives on the Pandemic Recovery”, dove interverranno anche altri due membri del FOMC.

Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,35% a 34.639 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,48% a 4.427 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un -0,64% a 15.216 punti.

Sul fronte macroeconomico, la giornata è priva di grandi spunti. Dopo l’Opening Bell, il Census Bureau diffonderà i dati sulle vendite di immobili dei costruttori ai primi proprietari.

Tra i titoli sotto osservazione c’è Nike, che ha deluso il mercato fornendo una guidance negativa per i prossimi mesi, a causa dell’impatto della pandemia sui suoi impianti di produzione in Vietnam. Previste perdite anche per i titoli legati al mondo delle criptovalute (come Coinbase, MicroStrategy, Riot Blockchain), dopo che la banca centrale cinese ha rinnovato la sua contrarietà nei confronti dei crypto asset, definendoli “illegali”.