Future USA negativi nel giorno della Fed

(Teleborsa) – I future sugli indici a stelle e strisce viaggiano in ribasso anticipando una partenza negativa per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz’ora, nel giorno in cui la Federal Reserve di Jerome Powell annuncerà la propria decisione sui tassi, che dovrebbero essere lasciati invariati attorno allo zero.

Prosegue la stagione delle trimestrali con Microsoft che a mercati chiusi ha alzato il velo sui conti del quarto trimestre.

Nel frattempo, il contratto sul Dow Jones naviga in calo dello 0,98% a 30.541 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede l’1,03% a 3.803 punti. Giù anche il Nasdaq che perde lo 0,75% a 13.34 punti.



