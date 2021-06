Future USA negativi aspettando l’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una seduta contrastata (dove solo il Nasdaq ha terminato in positivo), l’andamento dei future USA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire in ribasso. Wall Street sembra puntare a finire la settimana in rosso, dopo le dichiarazioni “hawkish” della FED di due giorni fa.

Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,43% a 33.548 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,31% a 4.199 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un ribasso dello 0,04% a 14.151 punti.

Non ci sono dati macroeconomici o trimestrali importanti in vista, ma il mercato potrebbe essere piuttosto volatile a causa della cosiddetta seduta delle “tre streghe”, ovvero quella con scadenza prevista per futures su indici, opzioni e azioni.