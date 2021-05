Future USA, Nasdaq in calo su timori inflazione

editato in: da

(Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà contrastata, con il Nasdaq che punta al ribasso. Il rally dei prezzi delle materie prime ha infatti alimentato la preoccupazione che l’inflazione intaccherà il rimbalzo dell’economia statunitense, con ripercussioni anche sui grandi rialzi del mercato azionario.

Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,33% a 34.799 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,10% a 4.229 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando un ribasso dello 0,31% a 13.667 punti.

Tra le società che hanno annunciato i risultati trimestrali, BioNTech è in grande rialzo dopo la trimestrale positiva , mentre Marriot è in perdita per aver chiuso i primi tre mesi in rosso.