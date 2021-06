Future USA misti aspettando l’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una giornata chiusa con il Dow Jones in ribasso e l’S&P 500 e il Nasdaq in rialzo, l’andamento dei future USA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire contrastato, sebbene poco mosso. Gli investitori continuano a monitorare il diffondersi della variante Delta della Covid-19. Tra i titoli in maggior rialzo nel pre-market ci sono quelli delle banche, con molte di esse che hanno annunciato incrementi nei dividendi dopo aver superato gli stress test.

Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,16% a 34.220 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,07% a 4.277 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un ribasso dello 0,21% a 14.482 punti.

Sul fronte macroeconomico, oggi verranno diffusi l’FHFA Housing Price Index (HPI), che analizza le variazioni del valore di mercato delle case unifamiliari negli Stati Uniti, l’indice dei prezzi delle case S&P/Case-Shiller e l’indicatore del Conference Board che misura il livello di fiducia dei consumatori nelle attività economiche.