Future USA incerti in attesa Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – I derivati sugli indici statunitensi segnalano una partenza incerta per Wall Street, dopo che il mercato statunitense ha raggiunto ieri nuovi record storici. Ad ispirare cautela è l’attesa per i dati economici in arrivo questa settimana, soprattutto il Job Report e per il meeting dell’Opec+.

Il contratto sul Dow Jones lima lo 0,14% a 35.349 punti9, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,11% a 4.523 punti. Stessa impostazione per il Fu8ture sul Nasdaq 100 che perde lo 0,13% a 15.584 punti.