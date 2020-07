Future USA incerti dopo sussidi

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA nel primo pomeriggio offrono segnali contrastanti, controbilanciati da indicazioni di segno opposto: il miglioramento del sentiment dei consumatori in Germania, è stato controbilanciato da un nuovo aumento delle richieste di disoccupazione in USA. Sullo sfondo restano preoccupazioni per le nuove tensioni diplomatiche fra USA e Cina.

Il contratto sul Nasdaq mantiene un buon progresso dello 0,47% a 10.855 punti, mentre quello sullo S&P 500 è piatto a 3.265 punti. Il Future sul Dow Jones lima lo 0,10% a 26.862 punti.