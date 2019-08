Future USA in territorio negativo

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA puntano al ribasso, anticipando una partenza debole per Wall Street, a causa del peggioramento delle condizioni economiche confermate dai più recenti dati sulla manifattura diffusi la vigilia.

E’ partito il conto alla rovescia per il meeting di Jackson Hole e per le parole che il Presidente della Fed, Jerome Powell, pronuncerà in avvio dei lavori del simposio dei banchieri centrali. Un’occasione d’oro per smentire o confermare le aspettative del mercato, che puntano su nuovi taglio dei tassi d’interesse.

Il Future sull’S&P 500 lima lo 0,43% a 2.909 punti mentre quello sul Dow Jones cede lo 0,48% a 26.100 punti. Il Nasdaq cede invece lo 0,59% a 7.665 punti.