(Teleborsa) – I Future USA viaggiano in rosso, anticipando una partenza debole per Wall Street, che si appresta a chiudere la quarta settimana consecutiva in ribasso. Ad aggiungere malumore anche il dato sugli ordini di beni durevoli peggiori delle attese.

Il contratto sul Dow Jones registra un calo dello 0,47% a 26.489 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,34% a 3.226 punti. Il contratto sul Nasdaq è in positivo (+0,32%) a a 10.927 punti.