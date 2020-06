Future USA in rosso aspettando Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA navigano ancora in territorio negativo, a causa della diatriba USA-UE sulla Digital Tax, che complica le relazioni internazionali in un momento critico per l’economia mondiale.

Pesano anche dati macro negativi, in particolare le richieste di disoccupazione, calate meno del previsto, mentre è andato bene il Philly FED.

Il Future sullo S&P 500 cede lo 0,72% a 3.084 punti ed il Nasdaq lo 0,27% a 9.956 punti. Stessa impostazione per il Dow Jones che perde lo 0,87% a 25.798 punti.