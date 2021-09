Future USA in ribasso in attesa dell’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una seduta chiusa contrastata (solo il Nasdaq in positivo), i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire in leggera perdita. Da un lato, il trading è limitato dall’attesa per il meeting della Federal Reserve della settimana prossima, quando potrebbe emergere una linea temporale più precisa per il tapering, dall’altro la volatilità è spinta al rialzo dal fatto che oggi scadono contemporaneamente futures e opzioni su azioni e indici.

Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,19% a 34.684 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,24% a 4.463 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un -0,19% a 15.486 punti.

Sul fronte macroeconomico, la giornata è priva di grandi spunti. Dopo l’Opening Bell, il Consumer Survey Center dell’Università del Michigan diffonderà i dati sulle condizioni finanziarie delle famiglie e il loro atteggiamento nei confronti dell’economia.

Tra i titoli sotto osservazione nella seduta odierna ci sono Invesco (la società sarebbe in trattativa per fondersi con l’unità di gestione patrimoniale di State Street), Manchester United (che ha pubblicato la trimestrale), Take-Two Interactive (downgrade), Accolade (upgrade) e General Motors (continua a pesare la carenza di chip).