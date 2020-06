Future USA in ribasso aspettando Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA tentennano, anticipando una partenza debole per Wall Street, in una giornata in cui i mercati globali sono tornati ad interrogarsi sul riemergere di contagi di Covid-19 nel mondo.

Sono attesi questo pomeriggio alcuni dati macro USA, fra cui indice PMI Chicago, indice S&P Case Shiller e fiducia consumatori.

Il contratto sul S&P 500 registra un decremento dello 0,31% a 3.037 punti, mentre quello sul Nasdaq cede lo 0,27% a 9.947 punti. Stessa impostazione per il Dow Jones che perde lo 0,45% a 25.388 punti.