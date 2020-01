Future USA in rialzo nonostante tensioni Medioriente

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA viaggiano in buon rialzo nel primo pomeriggio, anticipando una buona partenza per Wall Street. La preoccupazione iniziale si è trasformata in un maggior ottimismo circa le probabilità (per ora basse) che l’attacco notturno sulle basi militati USA in Iraq porti ad una escalation di tensioni e ad una vera e propria guerra in Iraq.

Frattanto, il report sull’occupazione USA di dicembre, pubblicato da ADP, conferma l’ottimo stato di salute del mercato del lavoro americano.

Il derivato sul Dow Jones lima lo 0,07% mentre sale lo S&P 500 dello 0,17% e il Nasdaq dello 0,18%. Osservata speciale Boeing dopo lo schianto dell’aereo a Teheran.