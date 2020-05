Future USA in rialzo aspettando Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA proseguono in rialzo nel primo pomeriggio, anticipando una buona partenza per la borsa americana, sulla speranza di una rapida ripresa dell’economia nella seconda metà dell’anno. In una giornata povera di dati macro, l’attenzione si concentra anche sulle trimestrali della Corporate America.

Il contratto sul Dow Jones registra un incremento dell’1,15% a 24.435 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dell’1,2% a 2.953 punti e quello sul Nasdaq dell’1,10% a 9.403 punti.

