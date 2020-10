Future USA, in rialzo aspettando Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA viaggiano in rialzo, anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra circa mezz’ora, mentre permangono preoccupazioni per lo stallo del pacchetto di stimoli e per l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali.

Sul fronte macroeconomico, è stato diffuso il dato sul mercato edile che ha evidenziato permessi e apertura cantieri in crescita a settembre.

Frattanto. il contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,44% 28.223 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,44% a 3.437 punti. Stessa impostazione per il Future sul Nasdaq che segna un +0,32% a 11.687 punti.