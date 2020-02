editato in: da

(Teleborsa) – I future USA puntano ad una partenza debole per Wall Street, con un mercato che sconta le ansie per il Coronavirus. A sostenere il mercato i risultati di Deere & Co. In calendario oggi i dati preliminari del PMI manifatturiero.

Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,34% a 29.068 punti, mentre lo S&P 500 cede lo 0,38% a 3.356 punti ed il Nasdaq lo 0,31% a 9.594 punti.

(Foto: David Vives / Pixabay)