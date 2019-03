Future USA in recupero dopo due giornate no

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA segnalano un movimento di recupero per Wall Street, dopo due giornate negative, a partire dalla scorsa settimana. Nessuna schiarita sul fronte delle trattative per il commercio USA-Cina, né per quanto concerne la situazione economica, che continua a deteriorarsi. Oggi il dato sull’avvio di cantieri e permessi edilizi ha segnalato una forte battuta d’arresto del settore delle costruzioni.

Frattanto, il derivato sul Dow Jones segna un recupero dello 0,52% a 25.711 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,51% a 2.821,25 punti e quello sul Nasdaq dello 0,53% a 7.394 punti.