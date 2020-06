Future USA in profondo rosso nonostante dati

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA proseguono deboli, anticipando una partenza in ribasso per Wall Street, ancora sula scia delle previsioni pessimistiche formulate dalla Fed. UN fattore che ha smorzato gli entusiasmi per una veloce ripresa dell’economia.

Frattanto, il dato dei prezzi alla produzione è risultato migliore delle attese, così come quello sulle richieste di sussidio alla disoccupazione, che sono scese nell’ultima settimana.

Il contratto sullo S&P 500 cede il 2,57% a 3,104 punti, mentre quello sul Nasdaq scivola del l’1,56% a 9.926 punti. Il Future sul Dow Jones cede il 3,43% a 26.038 punti.