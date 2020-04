Future USA in profondo rosso anche dopo report ADP

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA segnalano anche per oggi una partenza in rosso per Wall Street, dopo il tonfo di ieri, sulla scia dell’impennata dei contagi in USA e dell’impatto che il lockdown avrà sulla prima economia al mondo.

Il report di ADP sugli occupati ha certificato un calo di 27mila posti di lavoro, meno del previsto, ma non riesce a risollevare il sentiment del mercato, che fugge dagli asset più rischiosi verso i cosiddetti beni rifugio, in primis dollari, Trasury e oro.

Il contratto sul Dow Jones cede il 3,55% a 20.979 punti, quello sullo S&P 500 segna un calo del 3,48% a 2.480 punti e quello sul Nasdaq del 2,86% a 7.564 punti.