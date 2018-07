editato in: da

(Teleborsa) – In rosso i future sui principali indici azionari statunitensi, lasciando presagire un avvio negativo per la Borsa di New York. Ridotti gli scambi in vista della chiusura di Wall Street per la festa del 4 Luglio.

Sul fronte macro si attendono i dati sulla manifattura e sul comparto edile.

In attesa dell’opening bell, il future sul Dow Jones cede lo 0,65%, quello sull’S&P 500 arretra dello 0,56% mentre quello sul Nasdaq scivola dello 0,77%.