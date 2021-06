Future USA in frazionale rialzo aspettando l’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una seduta chiusa in leggero rialzo, l’andamento dei future USA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire ancora in positivo. Gli indici dovrebbero rimanere vicino a livelli record, con gli investitori apparentemente indifferenti all’aumento dell’inflazione, registrato nei dati macro di ieri, in vista della riunione della Federal Reserve della prossima settimana.

Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,21% 34.533 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,16% a 4.244 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo dello 0,22% a 13.991 punti.

Mezz’ora dopo l’apertura del mercato verrà diffuso il dato della fiducia dei consumatori, calcolato dal Consumer Survey Center dell’Università del Michigan. I cosiddetti meme stock continuano a essere volatili, con AMC in aumento del 6% negli scambi pre-market, GameStop e Clover Health del 5%.