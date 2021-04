Future USA in frazionale rialzo aspettando indice PMI

editato in: da

(Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in frazionale rialzo. I future sono comunque poco mossi, con gli investitori in attesa della diffusione degli indici PMI per aprile, che avverrà dopo l’apertura di Wall Street.

Il contratto sul Dow Jones è sostanzialmente piatto a 33.714 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,16% a 4.134 punti. Il derivato sul Nasdaq segnala invece un rialzo dello 0,15% a 13.770 punti.

Intanto continua a tenere banco la proposta arrivata ieri dal presidente americano Joe Biden di rincarare la tassa sui capital gain, ovvero sull’aumento di valore degli investimenti finanziari.