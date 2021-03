Future USA in forte rialzo dopo settimana negativa

editato in: da

(Teleborsa) – I future sugli indici a stelle e strisce si muovono in forte rialzo, preannunciando una partenza positiva per la borsa di Wall Street. A spingere al rialzo gli scambi nel pre-market sono il via libera da parte delle autorità americane al nuovo vaccino monodose Johnson & Johnson e l’approvazione da parte della Camera del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari.

Il contratto sul Dow Jones è in crescita dell’1,04% a 31.237 punti, quello sullo S&P 500 guadagna l’1,03% a 3.848 punti, mentre il Nasdaq sale dell’1,06 a 13.048 punti.

Tra i settori che registrano i maggiori rialzi nel pre-mercato ci sono quelli degli operatori turistici, degli armatori di navi da crociera e dei trasporti, tra cui Carnival, Royal Caribbean Cruises, Delta Air Lines e American Airlines.

Gli indici di Wall Street avevano chiuso la settimana scorsa in ribasso, con il Nasdaq che ha archiviato la peggiore settimana in quattro mesi, sulla scia del rialzo dei rendimenti dei bond governativi, che ha anche causato una pioggia di vendite sui comparti tech più valutati.