Future USA in forte rialzo aspettando Opening Bell

(Teleborsa) – Future USA in forte rialzo nel primo pomeriggio segnalano una partenza effervescente per Wall Street, che conferma il buonumore della vigilia, sulla speranza chela fase peggiore dell’epidemia sia stata raggiunta. Si scommette anche su nuovi aiuti da parte dei governi e delle banche centrali.

L’indice Dow Jones vanta un incremento del 3,26% a 23.240 punti e lo S&P 500 del 2,85% a 2.719 punti, mentre il Nasdaq avanza del 2,62% a 8.241 punti.

Nessun dato economico di particolare rilevanza è in agenda per oggi. mentre si guarda agli sviluppi della situazione in Europa.