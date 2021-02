Future USA in calo. Pesano i dati negativi sul lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – I future USA sono negativi negli scambi pre-apertura di Wall Street. A pesare, nonostante gli scambi fossero già in calo, è anche l’aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti, che ha disatteso le attese degli analisti, che si aspettavano un calo.

Si preannuncia quindi un apertura in calo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones è in calo dello 0,55% a 31.375 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,69% a 3.900 punti, mentre il Nasdaq perde l’1,02% a 13.561 punti.

Le quotazioni di Walmart sono crollate di oltre il 5,4% nel pre-market dopo che l’azienda ha annunciato di aspettarsi l’utile per azione in leggero calo nell’anno fiscale appena iniziato, nonostante i risultati positivi del 2020.