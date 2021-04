Future USA in calo aspettando Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in perdita, per la seconda volta dopo i record della settimana scorsa. Gli investitori sono in attesa delle trimestrali delle grandi società tech, la prima sarà Netflix, per tornare ad acquistare, dopo l’inizio positivo della stagione degli utili grazie alle grandi banche.

Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,44% a 33.810 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,41% a 4.138 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, segnando un ribasso dello 0,3300% a 13.851 punti.

Netflix sarà la prima società del gruppo FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) a diffondere i risultati del primo trimestre 2021. Le sue azioni perdono poco più dello 0,3% nel trading pre-mercato.