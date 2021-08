Future USA in calo aspettando l’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una settimana chiusa in frazionale rialzo, l’andamento dei future USA segnala che oggi il mercato americano dovrebbe aprire in ribasso. A incidere sulla cautela che caratterizza tutti i mercati globali nella giornata odierna è l’aumento dei casi di Covid, con ripercussioni sulla crescita cinese, e la crisi in Afghanistan, con i Talebani che hanno preso il controllo del Paese.

Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,33% a 35.399 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno dello 0,30% a 4.454 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un -0,35% a 15.082 punti.

Sul fronte macroeconomico, prima dell’apertura della Borsa è atteso l’indice manifatturiero dello Stato di New York. L’attenzione degli investitori è però già rivolta alle minute dell’ultimo meeting FED, la cui pubblicazione è in agenda per mercoledì sera, alla ricerca di nuove

indicazioni sul tapering.