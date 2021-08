Future USA: Dow in ribasso su perdite petrolio e materie prime

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una settimana chiusa con una seduta contrastata (con il ribasso del Nasdaq), l’andamento dei future USA segnala che oggi il mercato americano aprirà contrastato. I titoli statunitensi apriranno in gran parte in ribasso sui forti cali del petrolio e dei prezzi dell’oro, i quali pesano su tutto il settore delle materie prime.

Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,34% a 35.086 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,17% a 4.428 punti. Il derivato sul Nasdaq tenta invece un timido rimbalzo dello 0,06% a 15.118 punti.

Sul fronte macroeconomico, non sono attesi dati importanti nella giornata odierna. Domani il Dipartimento del Lavoro americano diffonderà il dato della produttività – che indica la variazione della produttività del lavoro misurata come rapporto tra produzione e numero di ore lavorate – e quello sul costo unitario del lavoro – che indica la variazione percentuale del costo totale per l’impiego della manodopera e rappresenta un importante termometro delle pressioni inflazionistiche.