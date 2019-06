editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA viaggiano in leggero ribasso, preannunciando una partenza cauta per Wall Street, in attesa delle decisioni del FOMC. Agenda macro povera con il solo dato degli stocks di greggio in uscita nel pomeriggio.

Nel frattempo, il Dow Jones segna un +0,03% a 26.511 punti, lob S&P 500 un -0,01% a 2.925 punti ed il Nasdaq 100 un +0,10% a 7.682 punti.