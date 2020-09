Future USA, contrastati in attesa di Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – I Future statunitensi anticipano una partenza all’insegna della prudenza per la borsa di Wall Street, tra circa un’ora, dopo la delusione per la decisione della Federal Reserve scelto di prolungare a 3 anni l’era dei tassi a zero.

Il contratto sul Dow Jones registra un lieve decremento dello 0,07% a 27.799 punti, quello sullo S&P 500 sale appena dello 0,18% a 3.356 unti mentre e quello sul Nasdaq dello 0,56% a 11.537 punti.

Sul fronte macro, sono attesi dopo l’avvio del mercato le statistiche: Fiducia consumatori Università Michigan e Leading indicator.