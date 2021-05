Future USA contrastati in attesa di dati macro

editato in: da

(Teleborsa) – L’andamento dei future USA è contrastato, con i maggiori indici che comunque non si discostano molto dalla parità. A rendere il cima incerto è l’attesa per la pubblicazione di importanti dati macroeconomici che riguardano l’economia USA. Prima dell’apertura della borsa saranno infatti comunicati i sussidi di disoccupazione, il PIL e gli ordini di beni durevoli. Domani è atteso il dato sulle spese per consumi.

Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,06% a 34.303 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,17% a 4.185 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando un ribasso dello 0,38% a 13.648 punti.

Tra le aziende che pubblicano i dati trimestrali oggi ci sono Best Buy, Dollar General e Costco. Snowflake è in ribasso negli scambi pre-market dopo una trimestrale peggiore delle attese, mentre NVIDIA Corporation è in guadagno dopo risultati migliori delle previsioni degli analisti.