Future USA contrastati. Focus su titoli ciclici

(Teleborsa) – Dopo una settimana chiusa con una giornata poco mossa, i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta (e la settimana) contrastato. Così come in Europa, gli investitori sono orientati verso settori economicamente sensibili, con i guadagni maggiori tra i titoli energetici e bancari nel pre-market.

Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,06% a 34.819 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,23% a 4.444 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un -0,72% a 15.218 punti.

Sul fronte macroeconomico, la giornata è priva di grandi spunti. Prima dell’Opening Bell, il Census Bureau diffonderà i dati sugli ordini di beni durevoli. Dopo l’apertura della Borsa, la Federal Reserve di Dallas pubblicherà la valutazione dello stato di salute delle industrie manufatturiere del Texas.

Tra i titoli sotto osservazione c’è Facebook (che ha annunciato di aver stoppato i suoi piani per creare una versione di Instagram per bambini), Gannett (CherryRoad Media ha acquistato varie testate locali dalla società), Alphabet (ridurrà le commissioni che raccoglie sulle vendite di software di terze parti nel suo Cloud Marketplace), Gores Guggenheim (la SPAC ha trovato un obiettivo: Polestar), Acceleron Pharma (è in trattative per essere acquisita da una grande azienda farmaceutica).