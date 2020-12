Future USA avanzano di buon passo con via libera FDA a Moderna

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA veleggiano in rialzo nel primo pomeriggio, anticipando una buona partenza per Wall Street. Il mercato americano beneficia del newsflow sul vaccino, con l’FDA che ha giudicato efficace e sicuro quello di Moderna. In primo piano anche le discussioni sul piano di stimoli fiscali, che compensano le preoccupazioni per la risalita dei contagi e per i nuovi lockdown natalizi.

Sul fronte macro, il dato dei prezzi import-export migliore delle attese è stato controbilanciato da quello deludente dell’indice Empire State di New York. Attesi i dati della produzione industriale fra poco.

Nel frattempo, il contratto sul Dow Jones segna un incremento dello 0,56% a 29,947 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,70% a 2.665 punti e quello sul Nasdaq dello 0,77% a 12.558 punti.