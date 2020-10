Future USA avanti con apertura Trump agli aiuti

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA viaggiano in rialzo, anticipando un’altra partenza buona per Wall Street, sulla scommessa di un accordo per il nuovo piano di stimoli all’economia. Il Segretario di Stato americano Steve Mnuchin ha infatti informato a speaker della camera Nancy Pelosi che il Presidente Trump sarebbe disposto a trovare un compromesso sul pacchetto di aiuti.

Non sono attesi ora dati macro rilevanti, mentre più tardi uscirà quello sulle vendite e scorte all’ingrosso. Frattanto, il future sul Dow Jones guadagna lo ,50% a 28.452 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello ,58% a 3.457 punti e quello sul Nasdaq lo 0,63% a 11.612 punti.