Future USA anticipano partenza debole Wall Street

(Teleborsa) – Future USA in rosso anticipano una partenza debole per Wall Street, che risente di qualche presa di profitto e delle preoccupazioni causate dalla Fase 2, che potrebbe far impennare nuovamente i contagi e le vittime da coronavirus come avvenuto in altri paesi nel mondo.

Più tecnicamente, Wall Street, la scorsa settimana, ha portato a casa guadagni a due cifre, che hanno innescato oggi qualche realizzo, in assenza di dati macro in agenda per la seduta odierna.

Il contratto sul Dow Jones cede l1,17% a 24.001 punti, mentre quello sullo S&P 500 scivola dell’1,21% a 2.7893 punti e quello sul Nasdaq dello 0,91% a 9,133 punti.