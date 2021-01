Future USA anticipano giornata no Borsa New York

editato in: da

(Teleborsa) – L’andamento debole dei Future USA non fa ben sperare per Wall Street, che dovrebbe aprire in rosso, a dispetto dei solidi risultati annunciati negli ultimi giorni dalle banche d’affari USA e del maxi piano di stimoli fiscali annunciato ieri da Biden.

Il mercato sconta le tensioni politiche e sociali che precedono il giuramento del nuovo Presidente USA, ma anche alcuni riposizionamenti tecnici connessi alle scadenze mensili.

Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,65% e quello sullo S&P 500 lo 0,56%, mentre fa poco meglio il Nasdaq con una limatura dello 0,17%.