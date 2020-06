editato in: da

(Teleborsa) – Torna l’ottimismo per la ripresa, facendo scivolare in secondo piano le preoccupazioni di una seconda ondata di contagi. I Future USA si confermano in positivo anticipando una partenza buona per Wall Street.

Il contratto sullo S&P 500 risale dell’1,18% a 3.134 punti e quello sul Nasdaq dell’1,06% a 10.088 punti. Bene anche il Dow Jones che avanza dell’1,31% a 26.238 punti.

(Foto: © Ton Snoei | 123RF)