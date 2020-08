Future USA ancora incerti dopo dati

editato in: da

(Teleborsa) –

I Future USA continuano a dare segnali di debolezza nell’imminenza dell’avvio di Wall Street, scontando le preoccupazioni per l’andamento dei contagi di Covid-19 e l’esito non scontato del pacchetto di aiuti in fase di discussione al Congresso.

Frattanto, mentre si attendono i dati sulla produzione, quello delle vendite al dettaglio è apparso deludente, confermando una mancata risposta dei consumi delle famiglie. Segnalato anche un balzo della produttività e del costo del lavoro nel 2° trimestre, falsato dalle misure assunte in risposta alla crisi sanitaria.

Il future sul Dow Jones registra un calo dello 0,39% a 27.715 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,17% a 3.361 punti. Tiene invece il derivato sul Nasdaq 100 a 11.192 punti (+0,15%).