Future USA ancora in rosso

(Teleborsa) – I Future USA procedono in rosso, anticipando un’altra partenza debole per Wall Street, nella seduta finale dell’anno ed in vista dello stop per i festeggiamenti del Capodanno.

Volumi ridottissimi sui mercati mondiali ed un moderato ottimismo per la ripresa delle attività nel 2020 che potrebbe portare l’atteso accordo sui dazi.

Il Dow Jones è stabile a 28.441 punti, mentre lo S&P 500 lima lo 0,01% a 3.223 punti ed il Nasdaq lo 0,05% a 8.729 punti.

