Future USA ancora giù

(Teleborsa) – Esordio da copione per Wall Street attesa in deciso ribasso, come ieri e le giornate precedenti. L’incubo Coronavirus e recessione ha provocato un panic selling tale da far vivere ai mercati la peggior settimana dalla lontana crisi del 2008.

Il contratto a termine sul Dow Jones segna un ribasso dell’1,36% a 25.191 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede l’1,51% a 2.912 punti ed il Nasdaq l’1,58% a 8.250 punti.

Pressoché ignorati i dati macro della giornata con i consumi che ristagnano e le scorte all’ingrosso in calo.