editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA parlano di una partenza contrastata per Wall Street che, da un lato, continua a scontare l’attesa per il meeting di Jackson Hole domani, dall’alto beneficia di qualche dato economico positivo come quello sul PIL. I numeri sui sussidi invece sono risultati deludenti.

Il contratto sul Dow Jones segna un incremento dello 0,15% a 35.457 punti, mentre quello sullo S&P 500 lima lo 0,08% a 4.492 punti e quello sul Nasdaq 100 lo 0,24% a 15.332 punti.