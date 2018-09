Fusione termonucleare, assegnati i SOFT Innovation Prize 2018 della Commissione europea

editato in: da

(Teleborsa) – Grande successo per la 30esima edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), la conferenza più importante in Europa sulle tecnologie per l’energia da fusione, organizzata dall’ENEA a Giardini Naxos (Messina).

Con oltre 1.000 partecipanti rappresentanti della comunità scientifica e accademica provenienti da 32 Paesi di 3 continenti, 900 poster, 18 relazioni generali e 63 relazioni orali, la “sei giorni” della fusione (16-21 settembre) si è confermata un evento di portata internazionale e di alto livello scientifico.

Protagonista di SOFT 2018 anche l’industria, con oltre 30 stand, 60 espositori e un centinaio di partecipanti all’Industry Day, la giornata informativa dedicata alle opportunità offerte alle imprese dai grandi progetti internazionali, come ad esempio ITER e il polo di ricerca DTT che nascerà presso il Centro ENEA di Frascati (Roma).

Durante la cerimonia di apertura, che si è svolta nella cornice del Teatro Antico di Taormina, sono stati assegnati i SOFT Innovation Prize 2018 della Commissione europea ai tre migliori progetti che si sono distinti per eccellenza delle innovazioni e potenzialità di trasferimento tecnologico all’industria.